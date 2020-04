Qingdao Huanghai : Yaya Touré, son top 5 des joueurs en équipe

L’ivoirien Yaya Touré, ancien joueur de l’As Monaco, FC Barcelone et de Manchester City, a dressé un top 5 des joueurs qui ont été ses coéquipiers. Lionel Messi est évidemment bien placé dans ce classement du compatriote de Didier Drogba.

Yaya Touré, son top 5 est composé d'anciens du Barça

Yaya Touré, ancien joueur du Barça entre 2007 et 2010, a participé à une conférence virtuelle de FIFA sur les réseaux sociaux. Invité à choisir les meilleurs joueurs avec qui il a partagé le même maillot en équipe, l’ancien milieu de terrain de l’ASEC d’Abidjan a littéralement reconstruit l’irrésistible équipe du Barça des années Pep Guardiola.

Pour Yaya Touré, les cinq meilleurs joueurs avec lesquels il a joué dans une équipe sont : « Messi, Henry, Eto'o, Iniesta et Xavi ». À noter que l'Ivoirien, à 36 ans passés, continue de jouer au football sous les couleurs du Qingdao Huanghai, un club chinois. "À cette époque, ils étaient imbattables", a ajouté l’ancien capitaine de la sélection de Côte d’Ivoire.

Le FC Barcelone a marqué la carrière du frère de Kolo Touré (ancien défenseur d'Arsenal), l'actuel entraîneur adjoint de Leicester City. Yaya Touré a ensuite expliqué que son stade de football préféré au monde est le Camp Nou. La raison : « parce que des stars comme Ronaldo ou Maradona y ont joué, et aussi parce que j'ai pu y jouer avec Messi, Eto'o, Henry, Alves, Iniesta, etc., et je suis très heureux de ce moment de ma vie."

Pour ce qui est de l’évènement qui l’a le plus marqué en tant que joueur, l’ex-blaugrana déclare : « C’est lorsque nous avons battu le Real Madrid 2-6 au stade Santiago Bernabéu. Ce match était emblématique, c'était contre un grand rival et dans son propre stade. C’est un jour où nous avons pratiqué du parfait football. Je ne l'oublierai jamais ».