OM : Salaires, Eyraud fait une proposition qui risque de fâcher

Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM, n’est pas satisfait de l’accord trouvé entre le syndicat des joueurs et les clubs. Le dirigeant de l’Olympique de Marseille voudrait que ses joueurs acceptent des mesures plus radicales.

Salaires, Eyraud envisage une mesure radicale

Les clubs ne gagnent plus d’argent à cause de la suspension des championnats. Pour éviter la faillite, les clubs et l’UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels) ont trouvé un accord pour baisser les salaires des joueurs. Mais Eyraud ne trouve pas son compte dans cet accord. Selon L’Equipe, le président phocéen estime que la négociation a été « mal menée par ses collègues mandatés par la LFP ».

Au niveau de l’OM, le dirigeant marseillais souhaiterait une diminution encore plus importante, voire une baisse définitive des gros salaires. Un sujet dont il aurait déjà parlé avec Mandanda et Thauvin. Des visioconférences seraient prévues ce vendredi pour débattre de la question.

L’OM au bord du gouffre ?

Selon le quotidien sportif, la proposition de Jacques-Henri Eyraud s’expliquerait par la faillite qui menace l’OM si le train de vie actuel des joueurs est maintenu malgré la crise. En effet, pour éviter la ruine, le club olympien, comme plusieurs autres écuries, a déjà mis ses salariés au chômage partiel. Une mesure qui « permet déjà une économie substantielle à l'échelle du club avec, notamment, l'allégement des charges patronales ». Mais le chômage partiel des salariés ne règlera pas les difficultés financières du club car « l'OM est tout près du salary "gap" qui le précipiterait dans le fossé ».