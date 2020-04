Real Madrid Mercato : Dortmund, Erling Haaland pose ses conditions

Sur les tablettes du Real Madrid, Erling Haaland a fait connaitre ses conditions pour quitter le Borussia Dortmund au profit d’un autre club.

Real Madrid : Haaland fait connaitre ses critères

Erling Haaland se sait très courtisé depuis qu’il brille avec le Borussia Dortmund. En plus du Real Madrid, dont il est la priorité, l’attaquant de 19 ans est coché par Manchester United. Mais pour quitter le club de la Ruhr, il a indiqué les critères.

« Avant de choisir un club, tu dois mesurer à quel point tu es bon, à quel point le club est bon, comment les gens là-bas vont prendre soin de toi, comment ils vont t’aider à évoluer », a fait savoir le jeune avant-centre du BVB. « Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte », a-t-il insisté sur Eurosport Norvège.

Erling Haaland ne veut pas se surestimer

En effet, Erling Haaland veut garder la tête sur les épaules pour faire le choix de son prochain club. Comme il l’avait fait en partant de Bryne FK (Norvège) en janvier 2019, il « ne veut pas se surestimer ». « Quand nous avons parlé avec Salzbourg et différents clubs, nous avons découvert très tôt que Salzbourg était la meilleure option. Et je me suis toujours dit : "je suis bon, mais il y a beaucoup de bons joueurs’’ », a rappelé la cible du Real Madrid.

Notons qu'Erling Haaland a marqué 12 buts en 11 matchs disputés avec le Borussia Dortmund entre janvier et mars 2020. Son coût est estimé à 72 M€.