OL Mercato : Nouveau coach au Hertha, Lucas Tousart en danger ?

Le club de Lucas Tousart, le Hertha Berlin a nommé un nouvel entraineur ce jeudi 9 avril. Et cela suscite des interrogations sur l’avenir du joueur prêté à l’OL.

Lucas Tousart va devoir convaincre Bruno Labbadia

Transféré par l’OL au Hertha Berlin, Lucas Tousart va rejoindre le club allemand à l’issue de la saison. Mais avant son arrivée en Allemagne, c’est l’instabilité au sein du club. Bruno Labbadia a été nommé ce jeudi. Il s’agit du 4e technicien en moins d’un an. Et ces changements à la tête du staff technique du club berlinois suscitent des interrogations sur l’avenir du milieu de terrain de 23 ans.

Dans un premier temps, cette instabilité ne remet pas en cause le contrat de 5 ans signé avec le Hertha Berlin. La seule condition pour que Lucas Tousart ne rejoigne pas le club allemand, c’est la relégation de ce dernier en D2.

Deuxièmement, le natif d'Arras va devoir évidemment convaincre Bruno Labbadia, afin de gagner sa place au sein de sa nouvelle équipe. Tout simplement parce qu'il était désiré par Jürgen Klinsmann, ce qui ne sera pas forcément le cas avec le nouveau coach.

Lucas Tousart a les atouts pour s'imposer au Hertha

Cependant, il y a une certitude, le Tricolore Espoir a des atouts techniques et physiques pour convaincre Bruno Labbadia et s’imposer à Berlin. Avec l’OL, il a disputé plus de 160 matchs, Ligue 1, Ligue des Champions et Ligue Europa confondues. En plus de son expérience en club, Lucas Tousart compte également 24 matchs avec la sélection U21 de France.