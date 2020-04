PSG Mercato : Fiorentina, ça se complique pour Federico Chiesa

Federico Chiesa intéresse plusieurs écuries européennes dont le PSG. Mais Rocco Commisso n’entend pas céder son crack au prochain mercato. Le président de la Fiorentina a d’autres projets pour l’attaquant italien.

La Fiorentina sort les barbelés pour Federico Chiesa

Le Paris Saint-Germain devra se trouver un nouveau buteur à la fin de la saison. Après sept ans de service, Edinson Cavani va quitter le PSG une fois la saison terminée. Le buteur uruguayen arrive en fin de contrat et n’avait pas prolongé son bail. Le nom de Federico Chiesa revient souvent pour remplacer Cavani à Paris.

Le jeune buteur de la Fiorentina est envoyé au PSG depuis la saison dernière. Mais Leonardo n’est jamais passé à l’action pour recruter l’Italien. Le directeur sportif du PSG a peut-être laissé sa chance au sujet de Federico Chiesa. Interrogé sur Radio 1, Rocco Commisso s’est montré ferme pour son poulain.

Le président de la Fiorentina ne voit pas Federico Chiesa ailleurs qu’à la Viola. Rocco Commisso compte même prolonger le contrat de l’attaquant de 22 ans. Son bail actuel expire en 2022. « Depuis des semaines, il y a un grand optimisme. Et rester à Florence à ce stade est également une idée de plus en plus concrète », a déclaré le patron de la Fiorentina.

Malgré sa difficile saison, Federico Chiesa garde la confiance de sa direction. L’international italien (17 sélections/1 but) ne compte que 7 buts et 5 passes décisives en 26 matches.