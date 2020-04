Barça : Ça chauffe à Barcelone, des démissions en cascade

Rien ne marche normalement au Barça ces dernières semaines. Déjà impliqué dans une collaboration malhonnête avec une société de communication numérique, le président Josep Maria Bartomeu est encore au centre d’une nouvelle affaire.

Barça : 6 responsables démissionnent du conseil d'administration

Convaincu que certains membres de son staff lui étaient opposés, Bartomeu les a démis de leurs fonctions. Il s’agit d’Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías et Josep Pont. Mais à la grande surprise du président du Barça, ces 4 responsables ont volontairement été rejoints par 2 autres, à savoir Maria Teixidor et Jordi Calsamiglia. Parmi ces 6 démissionnaires, on trouve 2 vice-présidents, le trésorier et le directeur commercial du club.

Les démissionnaires ont informé le grand public des raisons de leur départ. « Nous sommes arrivés à un stade où nous ne sommes plus en capacité de changer les modes de gestion du club. Il faut aussi souligner notre grande déception quant aux révélations de la presse sur le "Barçagate" », ont-il expliqué dans une lettre ouverte dans La Vanguardia.

Ces 6 responsables du Barça n’ont pas voulu partir sans laisser une bombe à retardement derrière eux. Ils recommandent « d'organiser, dès que possible, de nouvelles élections afin de pouvoir gérer le club de la meilleure façon possible face aux défis futurs ». Ils préconisent donc des élections anticipées qui pourraient emporter Bartomeu au regard des différents scandales qui ont miné le Barça cette saison…