OL : Tony Parker à un plan pour mettre fin à la suprématie du PSG

Annoncé comme le futur successeur de Jean-Michel Aulas à l’OL, Tony Parker admet qu’il a encore beaucoup à apprendre avant. Toutefois, il a déjà sa petite idée pour mettre fin à la domination du PSG.

OL : Tony Parker veut aller chercher l'intouchable PSG

Jean-Michel Aulas présente Tony Parker comme son successeur à la tête de l’OL, lorsqu’il aura pris sa retraite. Ce serait « un honneur » pour l’ex-star du Basket-ball. « Si un jour Aulas pense à moi pour ce poste-là, ça ne se refuse pas », a-t-il répondu dans So Foot.

Évidemment, Tony Parker n’est pas encore prêt pour assumer le poste de président de l’OL. « Bien sûr, je me rends compte de ce que ça implique et du travail qu’il y a derrière. Je sais que j’ai encore beaucoup de choses à apprendre », a-t-il avoué.

En attendant, l'Ambassadeur de l’OL à l’international a une stratégie pour bousculer le PSG. Malgré l’écart « conséquent » entre le Paris Saint-Germain et les autres clubs de Ligue 1, il soutient que « tout est possible dans le sport et c’est ce qui fait sa beauté ».

Le gros budget ne donne pas la C1

« Tu peux avoir le plus gros budget et ne pas gagner. D’ailleurs, Paris n’a toujours pas gagné la Ligue des Champions, malgré ses investissements. Et j’ai envie de dire heureusement, parce que ça serait trop facile », a expliqué Tony Parker.

Ce dernier annonce ensuite que l’OL va bientôt gagner un titre. « C’est tout à fait possible », a-t-il assuré. « Quand on aura remboursé tous les investissements, le club pourra réinvestir encore plus dans le sportif », a indiqué le bras droit de Jean-Michel Aulas.