AS Monaco : Bakayoko fait un gros don contre le coronavirus

La lutte contre la pandémie de coronavirus mobilise de plus en plus de personnes. C’est au tour de Tiémoué Bakayoko, joueur de l’AS Monaco, de se dresser contre la propagation de la maladie en faisant un don de 50 000 euros à l’alliance Tous Unis Contre Le Virus.

Bakayoko offre 50 000 euros à Tous Unis Contre Le Virus

Tous Unis Contre Le Virus est une alliance entre la Fondation de France, l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l’Institut Pasteur. Cette alliance a reçu un don de 50 000 euros de la part de Tiémoué Bakayoko, milieu de terrain de l’AS Monaco. Sur son compte Instagram, le joueur de 25 ans a expliqué que c’était « un devoir » et « même plus un honneur » pour lui de « participer à l’effort national face à ce virus, cette épidémie ».

Mais Tiémoué Bakayoko ne s’est pas contenté de se réjouir de son geste. L’ancien joueur de Chelsea et du Milan AC a également invité « d’autres personnalités du monde du football, et plus, à partager, à contribuer à cet honneur ».

La cagnotte ouverte par l’alliance Tous Unis Contre Le Virus a déjà recueilli 16,4 millions d’euros. Une somme qui devrait rapidement augmenter si l'appel de Tiémoué Bakayoko est entendu.