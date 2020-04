OM, Real Madrid Mercato : Le dossier Mariano Diaz déjà plombé ?

Mariano Diaz, attaquant du Real Madrid, est recommandé à l’OM cet été. Mais selon Benjamin Bruchet, spécialiste de la Liga, les recruteurs de l’Olympique de Marseille gagneraient à oublier rapidement cette piste.

L’OM conseillé de signer Mariano Diaz

Mariano Diaz manque de temps de jeu au Real Madrid, mais le remplaçant des Madrilènes peut briller avec un autre club. C’est pourquoi Mohamed Bouhafsi avait conseillé aux recruteurs marseillais de viser le Dominicain cet été. « Un joueur comme Mariano Diaz, par exemple, peut être très intéressant car il ne joue pas au Real Madrid », avait récemment expliqué le journaliste de RMC Sport sur le site Le Phocéen. Cette proposition a été bien accueillie par le média spécialisé dans l’actualité du club olympien. Dans sa liste de 10 cibles que l’écurie marseillaise pourrait viser lors de son recrutement estival, le site a coché le nom du Madrilène.

Mariano Diaz, mission impossible pour l’OM ?

Mais Benjamin Bruchet est clairement pessimiste sur cette piste. Selon le journaliste, financièrement, le dossier « semble très compliqué pour Marseille », car l’ancien buteur lyonnais « émarge à plus de 4 M€ net par an ». En plus, il ne faut pas exclure « surtout une grosse concurrence des clubs de Premier League qui le suivent, voire d’autres clubs espagnols ». L’OM peut éventuellement envisager un prêt, mais Bruchet n’est « pas sûr que ce soit ce que le joueur et le Real souhaitent ». « C’est pour cela que je vois plus un départ en Angleterre », a conclu le confrère sur le site Furialiga.fr.