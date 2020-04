Bayern Mercato : Kingsley Coman envoie un signal fort à Guardiola

Au Bayern Munich depuis août 2015, Kingsley Coman aurait-il des envies d’ailleurs ? C’est possible ! Et son clin d’oeil à Pep Guardiola est interprété comme un message au coach de Manchester City.

Bayern : Kingsley Coman élogieux envers Pep Guardiola

Prêté par la Juventus au Bayern Munich l’été 2015, Kingsley Coman a travaillé sous les ordres de Pep Guardiola en Bavière, lors de la seule saison 2015-2016. Toutefois, il a gardé une forte impression de l’actuel manager de Manchester City. Pour lui, le technicien espagnol est le meilleur entraineur avec lequel il a travaillé depuis le début de sa carrière, au PSG en 2012.

« Pour un joueur à mon poste, un ailier qui aime percuter et provoquer, Pep Guardiola est le meilleur coach qu’on puisse avoir parce que c’est ce qu'il nous demande le plus », a expliqué Kingsley Coman. « Il ne me demandait pas d’avoir des statistiques, mais juste de percuter et de centrer. Et c’était ce que j’appréciais beaucoup », a raconté l’international français (22 sélections).

Kingsley Coman fait-il un appel du pied à Guardiola ?

Kingsley Coman (23 ans) est lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2023. Sa valeur marchande est estimée à 40 M€. Cependant, ses déclarations élogieuses à l'encontre du coach des Citizens s'apparentent fort à un appel du pied à ce dernier.