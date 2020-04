Bayern Munich : Tolisso et Coman enfreignent les règles du club !

Le Bayern Munich a repris les séances d’entraînement lundi et les deux Français Tolisso et Coman étaient présents. Seulement, ces deux internationaux français ont enfreint les règles imposées par le club pour éviter que d’éventuels joueurs porteurs du coronavirus contaminent les autres.

Tolisso et Coman grillent les règles de distanciation sociale

Les joueurs du Bayern Munich ont repris les entraînements par groupe de 4 joueurs. Ces séances ont été encadrées par des règles imposées par la direction du club afin d’éviter une circulation du COVID-19 au sein de l’équipe. Une de ces règles est que les joueurs ne doivent pas se toucher. Il est interdit à chaque élément du club de serrer la main d’un autre.

Vous devinez bien ce que les deux Français Tolisso et Coman ont fait lorsqu’ils se sont retrouvés sur les installations du club ? Eh bien, ils se sont serré les mains avant de se faire un gros câlin, faisant ainsi voler en éclat la principale règle imposée par le Bayern Munich à ses joueurs avant la reprise des séances d’entraînement.

Le club a tout de même recadré les deux joueurs en leur rappelant qu’ils devaient respecter les règles de distanciation sociale. Depuis, ils ne se serrent plus mains et plus personne ne tombe dans les bras de l’autre.