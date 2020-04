FC Barcelone : Scandale, démission, la mise au point de Bartomeu

Face aux démissions de six membres du conseil d’administration du FC Barcelone et aux déclarations sur des détournement de fonds ou corruption, la présidence du club a réagi via un communiqué officiel.

FC Barcelone : Bartomeu répond aux accusations de Rousaud

Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor et Jordi Calsamiglia ont démissionné du FC Barcelone. Proche de Josep Maria Bartomeu, Emili Rousaud a fait des révélations éclaboussant le président du club catalan.

« Si les auditeurs nous disent que le coût de ses services est de 100 000 € et que nous avons payé un million d'euros, cela signifie que quelqu'un a pioché dans la caisse », a affirmé l’ancien vice-président du Barça sur radio Rac1, tout en précisant : « Je sais seulement qu'il n'y a personne du conseil d'administration ».

Le scandale ("Barçagate") révélé dans la presse et les accusations d'Emili Rousaud ont fait réagir le président Josep Maria Bartomeu.

« Compte tenu des accusations graves et infondées portées ce matin par M. Emili Rousaud, ancien vice-président institutionnel du club, dans diverses interviews avec les médias, le FC Barcelone nie catégoriquement toute action qui pourrait être qualifiée de corruption, et se réserve donc le droit d'entreprendre une action en justice en conséquence », a communiqué le FC Barcelone.

Le président du Barça explique les démissions

« Les démissions de membres du Comité de Direction annoncées au cours des dernières heures ont eu lieu à la suite du remodelage du conseil promu cette semaine par le Président Josep Maria Bartomeu. Ce remodelage du Comité de Direction vise à affronter avec le maximum de garanties la dernière section du mandat, dans le but de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préparer l’avenir du club... », a justifié la direction du FC Barcelone.