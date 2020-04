LOSC Mercato : Chelsea passe devant le PSG sur le dossier Gabriel

Gabriel, défenseur central du LOSC, en a mis plein les yeux aux grosses écuries européennes cette saison. À Chelsea, Frank Lampard veut l’avoir dans son équipe.

LOSC : Chelsea sur le point de trouver un accord pour Gabriel

En plus du buteur Victor Osimhen, Gabriel est l’un des joueurs du LOSC très courtisés en ce moment. Trois clubs anglais, Everton, Arsenal, mais surtout Chelsea surveille les moindres faits et gestes du Brésilien. D’après ESPN, Frank Lampard apprécie très bien son profil.

En effet, le manager des Blues cherche un arrière axial gaucher, car Kurt Zouma, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger et Fikayo Tomori sont tous droitiers. Mais Chelsea a en face la forte concurrence du PSG, qui cherche un successeur à Thiago Silva (35 ans) en fin de contrat cet été, en plus des Gunners et des Toffees en Premier League.

Recruté à Avai FC au Brésil en janvier 2017 pour 3 M€, Gabriel Magalhaes vaut désormais 17,5 M€ selon l’estimation de Transfermarkt. Mais le LOSC réclamerait un montant de 30 M€ pour transférer son colossal défenseur (1,90 m pour 78 kg).

D’après le média américain, Chelsea est en bonne position pour recruter ce dernier. En attendant un accord signé, « toutes les parties sont assez optimistes » selon les indiscrétions de la source.