Rome Mercato : Di Francesco regrette la vente de Strootman à l’OM

Entraîneur de l’AS Rome de 2017 à 2019, Eusebio Di Francesco ne s’était pas opposé au départ de Kevin Strootman à l’OM l’été 2018. Le technicien italien a ensuite regretté sa décision.

Kevin Strootman, excellent avec l’AS Rome

Eusebio Di Francesco a fait des merveilles sur le banc de l’AS Rome auquel il a permis de battre le Barça en quart de finale de la Ligue des Champions 2018. Battu en demi-finale par Liverpool, l'ancien stratège romain avait tout de même aimé la prestation de son entrejeu. Il a expliqué à romapress.net que « Strootman-Nainggolan-De Rossi était un excellent milieu de terrain, avec de grandes qualités techniques et mentales ».

Et pourtant, Eusebio Di Francesco n’a pas hésité à vendre Nainggolan et Kevin Strootman quelques mois plus tard. Une décision que l’ancien coach romain a ensuite regretté.

« Je regrette d’avoir accepté de vendre Nainggolan et Strootman », a déploré l’ex-tacticien de la Sampdoria avant d’indiquer : « D’un point de vue émotionnel, surtout pour la formation, ils étaient importants. Ils ont aidé à transmettre aux autres ce que je demandais à l’équipe. C’était quelque chose qui nous manquait en 2018-2019, ils nous manquaient. ».

L'international néerlandais a rejoint l’Olympique de Marseille contre 25 millions d’euros d’indemnité de transfert plus 3 millions d’euros de bonus.