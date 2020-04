Serie A : Vers un retour plus vite que prévu du championnat ?

Durement frappée par la pandémie de coronavirus, l’Italie constate cependant une baisse régulière du nombre de personnes atteintes. De quoi penser que la fédération italienne de football va bientôt ordonner la reprise de la Serie A ? La presse transalpine n’a pas hésité à franchir le pas.

La Serie A reprise très bientôt ?

En Italie, le nombre de personnes admises en réanimation diminue. Ce qui est un signe d’amélioration de la situation sanitaire. Une première vague d’activités, dont le football, suspendu à cause de la pandémie de covid-19 pourraient bientôt reprendre, mais pas avant d’avoir pris certaines mesures de précaution.

Selon Sky Italia, les joueurs de Serie A seront alors invités, à la demande de la commission médicale et scientifique de la fédération italienne de football, à passer des examens médicaux probablement avant fin avril afin de dépister de possibles cas de coronavirus. Si aucun nouveau cas n’est détecté, les entraînements collectifs seront repris assez rapidement, probablement avant le mois de mai et suivra ensuite la reprise de la Serie A, un peu plus vite que prévu.

Les 4 premières places de Serie A, qualificatives pour la Ligue des Champions, sont occupées par la Juventus Turin, la Lazio Rome, l’Inter Milan et l'Atalanta Bergame.