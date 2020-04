Ligue 1 : Jean-Louis Caillot affiche son désaccord face à Lopez

Le président du Stade de Reims, Jean-Louis Caillot, n’est pas emballé par la proposition de Gérard Lopez. Face à la crise financière qui touche les clubs, le président du LOSC propose de recourir à un emprunt massif auprès d’un fonds d’investissement.

Jean-Louis Caillot opposé à l’idée de Gérard Lopez

L’arrêt des compétitions pénalise les clubs qui n’enregistrent plus aucune entrée. Même les diffuseurs du championnat, Canal+ et beIN Sports, refusent d’honorer leurs engagements auprès de la LFP. Pour sauver les clubs, le président du LOSC, Gérard Lopez, propose d’emprunter auprès d’un fonds d’investissement. Une idée que ne partage pas Jean-Louis Caillot.

Interrogé par l’AFP, le président du Stade de Reims estime que ce que propose son homologue lillois s’inscrit dans « le cas le plus extrême ». Jean-Louis Caillot privilégie un emprunt garanti par l’Etat. Le dirigeant champenois estime que ce genre de prêt est « relativement facile à obtenir » et « permettra d'abonder sur la trésorerie des clubs ».

Pression de Caillot sur Canal+ et beIN Sports

Dans sa sortie, Jean-Louis Caillot met également la pression sur les diffuseurs Canal+ et beIN Sports. Le championnat à l’arrêt, le président du Stade de Reims comprend en partie leur décision mais le dirigeant rémois estime que les clubs sont également dans leurs droits. « On parle de 66 M€ de matches qui ont déjà été réalisés et que les clubs doivent toucher rapidement. Ce qui est dû doit être payé ! », lâche-t-il.