Mercato Naples : le PSG et Monaco dépassés pour Dries Mertens

Dries Mertens, l’attaquant belge de Naples, devrait changer de club cet été. Le PSG et l’As Monaco qui avaient été annoncés à ses trousses sont désormais relégués au second rang par l’Atlético Madrid, Arsenal, Chelsea et Manchester United ces dernières semaines.

Dries Mertens, les clubs se bousculent pour le recruter

Avec ses 6 buts en 21 matchs de Serie A cet exercice 2020, Dries Mertens a pu maintenir son nom dans les petits papiers des plus grands clubs européens. Les dirigeants de Naples voulaient prolonger son contrat mais le Belge lui ne voit pas les choses sous le même angle. Il aurait déjà dit non à plusieurs propositions du club.

Ces derniers mois déjà, les noms du PSG et de l’As Monaco avaient circulé pour le recruter. Désormais, d’autres clubs auraient repris l’intérêt pour le joueur à leur compte. D’après les médias en Angleterre et en Espagne, l’Atletico Madrid pour l’Espagne et Chelsea FC, Arsenal et Manchester United pour la Premier League seraient les nouveaux courtisans du joueur du Napoli. Dries Mertens, venu du PSV en 2013 pour seulement 9 millions d’euros, est aujourd’hui estimé à 32 millions d’euros.

La bonne nouvelle dans son dossier est que son contrat avec le club italien prend fin en juin prochain. Sa situation fait donc de lui une opportunité pour plusieurs clubs qui n’auront pas d’indemnité à payer pour son transfert. Les pistes l’amenant au PSG et à l’As Monaco se sont refroidies.