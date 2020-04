Liverpool : Une légende du club testée positive au covid-19

Liverpool a annoncé vendredi que son ancien entraîneur Kenny Dalglish était atteint par le coronavirus (covid-19). Légende des Reds, l’Ecossais a surtout écrit les plus belles pages de l’histoire du club en tant que joueur.

Ancien de Liverpool, Kenny Dalglish atteint par le covid-19

Dans un communiqué relayé vendredi sur ses plateformes, Liverpool a annoncé que Kenny Dalglish était atteint par le coronavirus (covid-19). L’Ecossais a écrit les plus belles pages du club dans les années 80. En tant que joueur, il a notamment remporté 3 Ligues des Champions et six titres de champion d’Angleterre. Il a également été le coach des Reds (1985-1991 et 2011-2012) sans connaître le même succès.

Citant sa famille, Liverpool annonce que l’Ecossais aujourd’hui âgé de 69 ans, est asymptomatique. Les proches de Kenny Dalglish révèlent qu’il avait été hospitalisé mercredi pour soigner une infection nécessitant « une injection d’antibiotiques par voie intraveineuse ».

Une fois l’opération réalisée, l’ancien buteur des Reds (172 réalisations) a été testé pour le covid-19. « Contre toute attente, le résultat du test a été positif, mais il reste asymptomatique », a confié sa famille dans le communiqué relayé par Liverpool. Celle-ci ajoute que Kenny Dalglish avait souhaité s’isoler avec ses proches le plus longtemps possible avant son hospitalisation.

Comme Liverpool, Tottenham avait annoncé qu’une de ses légendes était touchée par le covid-19. Testé positif, le meilleur buteur de l’histoire des Spurs Jimmy Greaves (80 ans) est hospitalisé. Du côté de Manchester City, l’entraîneur Pep Guardiola a perdu sa maman, victime du coronavirus.