Barça : Des tensions avec Messi ? Pour Griezmann c’est "non, non"

Antoine Griezmann n’est pas parvenu à s’imposer avec le Barça. Selon plusieurs médias, des tensions avec Lionel Messi seraient, entre autres, à la base des difficultés de l’international français. Une rumeur catégoriquement démentie par ce dernier.

Aucune tension entre Antoine Griezmann et Lionel Messi

Arrivé dans la peau d’une star au Barça l’été dernier, Antoine Griezmann ne s’est pas vraiment montré à la hauteur. Et ce n’est pas son bilan de 8 buts et 4 passes décisives en Liga cette saison qui plaidera en sa faveur. Pour de nombreux observateurs, son emplacement sur le terrain et des tensions avec Lionel Messi seraient la cause des difficultés d’Antoine Griezmann avec le Barça. Messi n’aurait pas encore pardonné au natif de Mâcon son refus public de rejoindre le FC Barcelone l’été 2018. Aussi, le capitaine barcelonais aurait préféré un retour de Neymar à une signature de l’ancien attaquant de l’Atletico Madrid.

Mais toutes ces rumeurs de tensions entre Lionel Messi et Antoine Griezmann ne seraient pas fondées. Interrogé par le célèbre youtubeur Mohamed Henni lors d’un live sur le mode Club Pro de FIFA19 sur Twitch, le champion du monde a catégoriquement démenti l’existence de tensions avec le génie argentin en martelant « non, non », dans un sourire…