AS Monaco Mercato : Le Prince Albert II juge le recrutement

L’AS Monaco peine dans le championnat, malgré les nombreux joueurs recrutés ou revenus au club cette saison. Dans son analyse de la situation livrée à L’Équipe, le Prince Albert II croit savoir la cause des difficultés des Monégasques.

AS Monaco : le Prince Albert II pointe le recrutement

L’AS Monaco est 9e de Ligue 1, avant la suspension de la compétition en raison de la crise de coronavirus. Le club a pourtant enrôlé des joueurs importants l’été dernier : Wissam Ben Yedder, Islam Slimani, Guillermo Maripan, Benjamin Lecompte, Ruben Aguilar, Adrien Silva, Gelson Martins.

Champion en 2017 avec le club du Rocher, Tiémoué Bakayoko est revenu dans la Principauté. Keita Baldé a également fait son retour, après une saison en prêt à l’Inter Milan. Sans oublier Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana recrutés pendant l’hiver.

En plus, l’AS Monaco s'est séparé de l’entraineur Leonardo Jardim au profit de Robert Moreno. Malgré tout, l’équipe du Rocher ne se porte pas mieux. Le Prince Albert II pointe le recrutement. « Il y a sans doute eu des recrutements peu judicieux », a-t-il confié au quotidien sportif.

L'équipe de Monaco manque de dynamique

« Quand vous n'arrivez pas à créer une dynamique au sein d'une équipe, que votre stratégie n'est pas de fidéliser certains joueurs pour qu'ils restent plus d'une, deux ou trois saisons, c'est difficile de créer un bel esprit de groupe », a expliqué le prince monégasque.

« Ou alors, il faut vraiment s'attacher les services de très, très grands joueurs, et même là on n'est pas sûr que tout le monde s'entende bien et que tout cela fonctionne », a-t-il ajouté.