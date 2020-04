FC Séville Mercato : Dossier Rony Lopes, l’OM a de la concurrence

Dans le dur avec le FC Séville, Rony Lopes serait ciblé par l’OM en vue du prochain recrutement estival. Mais comme toujours, les recruteurs marseillais ne seraient pas seuls en lice pour la signature du milieu de terrain portugais.

Rony Lopez dans le viseur de l’OM ?

Rony Lopez n’a eu le droit qu’à 87 petites minutes de temps de jeu avec le FC Séville qu’il a rejoint l’hiver dernier. Autant dire tout de suite que le temps de jeu de l’ancien Monégasque est très famélique, d’où l’idée de quitter le club andalou cet été pour se relancer, ce qui ne devrait pas être compliqué puisque l’OM serait attiré par son profil. La presse espagnole avait même évoqué un possible échange entre Maxime Lopez, convoité par le FC Séville, et Rony Lopes.

L’OM concurrencé par Fenerbahçe pour Rony Lopes ?

Mais l’affaire ne serait pas facile à conclure. Ce samedi, la presse turque et le quotidien espagnol AS évoquent un intérêt de Fenerbahçe pour Rony Lopes. Les recruteurs du club de Super Lig auraient même déjà arrêté leur plan et seraient disposés à formuler une proposition de prêt pour le joueur de 24 ans.

Les recruteurs marseillais gagneraient à s’activer s’ils ne veulent pas être doublés par leurs homologues stambouliotes.