ASSE : impossible paiement des Salaires, Xavier Thuilot explique

Vendredi, L’Équipe annonçait que les dirigeants de l’ASSE s’inquiétaient de ne pouvoir payer les salaires des joueurs et qu’ils avaient l’intention de les diminuer au-delà du pourcentage convenu avec l'UNFP. Xavier Thuilot, le directeur général de l’AS Saint-Étienne, n’a pas perdu de temps avant de répondre à cette allégation du média sportif.

Xavier Thuilot rassure les joueurs de l’ASSE

Une crise économique sévit au sein des clubs de football depuis la suspension du championnat à cause de la pandémie de coronavirus. Pour éviter la faillite, les clubs et le syndicat des joueurs (UNFP) ont trouvé un accord pour baisser les salaires selon un barème spécifique. Pourtant, le quotidien sportif assurait que l’ASSE souhaite aller plus loin que cet accord en diminuant davantage les salaires de ses joueurs.

Pour Xavier Thuilot, il était hors de question de laisser cette rumeur prendre de l’ampleur. Ce samedi, dans les colonnes du même journal, le directeur général de l’ASSE a catégoriquement démenti toute intention des dirigeants stéphanois de prendre une telle mesure. Le responsable ligérien assure qu’il n’y a pas de panique à l’ASSE et qu’aucun cadre du vestiaire n’a été sondé « pour envisager une baisse des salaires plus importante que la préconisation figurant dans l'accord conclu par les clubs et l'UNFP ».

Selon Xavier Thuilot, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne jouent la carte de la transparence avec le vestiaire en ces temps de crise. Ainsi, les joueurs sont « régulièrement » informés de « l'évolution de cette situation et des mesures prises » pour assurer leurs salaires.