ASSE : Ligue 1, Coupe de France, Saint-Étienne livre sa priorité

L’ASSE a fait son choix entre la Ligue 1 et la finale de la Coupe de France contre le PSG. Les deux compétitions sont suspendues en raison de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

ASSE : Xavier Thuilot désigne le seul match à jouer

La FFF, la LFP et les clubs professionnels, dont l’ASSE, travaillent à la reprise de la saison suspendue depuis le 13 mars. Salaires des joueurs et du personnel, droits TV, reprise des entrainements et si possible de la Ligue 1… sont les sujets qui animent l’actualité sportive en France, malgré le confinement.

Menacée de relégation, l’ASSE (17e) pourrait par exemple rester en Ligue 1, à 10 journées de la fin, si la saison ne reprend pas à cause du coronavirus. Les Stéphanois pourraient également être privés d’une finale de coupe de France.

Dans Le Progrès, Xavier Thuilot affirme que cette finale contre le Paris Saint-Germain est la priorité pour l’ASSE. « S’il n’y a qu’un match à jouer, c’est celui-là, sachant qu’il ne concerne que deux équipes. Je ne vous aurais pas dit la même chose si on en était au stade des quarts de finale », a-t-il déclaré.

Le directeur général de l'ASSE inquiet pour les supporters

« Mais est-ce qu’on pourra emmener notre public à Paris si le déconfinement se fait région par région », s’est interrogé le directeur général de Saint-Étienne. Il faut noter que Bernard Caiazzo a finalement accepté l'idée de disputer la finale à huis clos si la situation sanitaire ne permet pas la présence des supporters de l'ASSE au Stade de France.