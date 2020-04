Football: Covid-19, pas d'International Champions Cup cette année

La 8e édition du tournoi amical International Champions Cup n’aura pas lieu cette année. La compétition se joue en été et permet souvent aux grandes écuries européennes de préparer la saison.

L’édition 2020 de l’International Champions Cup annulée

Encore une compétition de football reportée. En raison de la pandémie de coronavirus, l’International Champions Cup n’aura pas lieu cette année. Ainsi en a décidé Relevent, la société américaine qui organise ce tournoi amical. Pour l’organisation, le calendrier des clubs sera chargé durant l’été en raison de la suspension actuelle des compétitions.

« Le manque de certitudes sur la fin des mesures de confinement et sur le calendrier international, avec la possibilité pour certains championnats nationaux et des compétitions de l’UEFA de se disputer en août, signifie que l’ICC ne pourra pas avoir lieu cet été », a justifié Relevent dans son communiqué dont AFP a pu avoir copie.

L’édition 2020 annulée, les organisateurs du tournoi s’engagent à offrir une édition 2021 de haute volée comme c’est le cas depuis 2013. Lancée il y a sept ans, l’International Champions Cup réunit les meilleures équipes d’Europe et d’Amérique du Nord. La compétition se joue aux Etats-Unis et en Asie. Le tournoi sert souvent de préparation aux clubs comme le PSG et le Real Madrid. Ils sont les seuls à avoir soulevé le trophée à plusieurs reprises.

La suspension des compétitions a déjà entraîné le report de plusieurs tournois majeurs. L’Euro 2020, la Copa America et les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont déjà été reportés en 2021.