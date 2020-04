Montpellier : Jordan Ferri déjà tourné vers le sprint final

Jordan Ferri estime que le Montpellier Hérault est armé pour bien terminer la saison. Mais le milieu du MHSC estime que son club pourrait être pénalisé par la suspension du championnat.

Jordan Ferri annonce la couleur pour la fin de saison

Jordan Ferri ne se fait pas de doute. Pour lui, Montpellier a l’effectif pour obtenir une place en Coupe d’Europe la saison prochaine. « Je pense qu’on a les capacités pour aller accrocher une place européenne », a confié Jordan Ferri au micro de Bicpom TV. Seulement, le milieu de 28 ans regrette que le championnat soit à l’arrêt.

« On allait attaquer un sprint final avec 10 journées où on allait rencontrer beaucoup de concurrents directs mais malheureusement, on n’a pas eu l’occasion de finir ça », déplore le milieu du MHSC. Jordan Ferri estime que cela va en quelque sorte couper l’élan des Montpelliérains.

Montpellier (8e) compte 10 points de retard sur le Stade Rennais (3e) et 9 sur le LOSC (4e). Le MHSC est moins bien cette année. La saison dernière, le club occitan comptait 42 points après 28 journées de Ligue 1. Cette saison, les hommes de Michel Der Zakarian en compte deux de moins. Ils étaient également en meilleure posture avec une septième place. Mais ils n’avaient pas décroché de place européenne (6e de Ligue 1).

Comme quoi il faudrait un petit exploit pour Jordan Ferri et ses coéquipiers pour retrouver l’Europe. Le MHSC n’a plus été en Coupe d’Europe depuis 2012, l’année de son sacre en Ligue 1.