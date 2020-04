PSG, Inter Mercato : Javier Zanetti se prononce sur le cas Icardi

Mauro Icardi est prêté cette saison avec option d’achat au PSG. Si la tendance veut que le Paris Saint-Germain lève son option d’achat, du côté de l’Inter Milan rien ne filtre. Vice-président des Nerazzurri, Javier Zanetti entretient le mystère dans ce dossier.

Toujours le flou autour de l’avenir de Mauro Icardi

Actuellement prêté au PSG, Mauro Icardi réalise une belle saison à Paris. Avec 20 buts et 4 passes délivrées, l’Argentin est déjà plus décisif qu’il ne l’a été la saison dernière avec l’Inter Milan. Le buteur de 27 ans comptabilisait alors 17 réalisations et 5 offrandes à la fin de l’exercice précédent. Pour autant, il n’est pas certain que le natif de Rosario poursuive l’aventure en France.

En effet, rien n’indique pour le moment que le PSG finira par lever l’option d’achat de Mauro Icardi. Celle-ci s’élèverait à 70 millions d’euros. Du côté du club lombard, c’est également l’incertitude autour de l’avenir de l’attaquant argentin. Interrogé sur un éventuel transfert vers le PSG, Javier Zanetti a préféré botter en touche à propos de l’avenir de son jeune compatriote.

« Je ne sais pas, nous n'avons pas parlé du marché pour l'instant. Avec le problème que nous rencontrons dans le monde, la chose la plus importante est la santé. Ensuite, nous aurons le temps de réfléchir à toutes ces choses », a déclaré le vice-président de l’Inter Milan à ESPN. Comme quoi, le feuilleton Icardi ne connaîtra sûrement son épilogue qu’à la fin de la saison, voire l’été prochain.