OM : Doria souffle le chaud et le froid sur Marcelo Bielsa

Dans un entretien accordée à So Foot, Doria assure avoir souffert de son passage à l’OM (2014-2018), mais le Brésilien reconnaît avoir beaucoup appris de Marcelo Bielsa.

Doria snobé par Marcelo Bielsa ?

Doria est arrivé à l’OM par la volonté du président Labrune. Le défenseur central, aujourd’hui à Santos Laguna au Mexique, ne savait pas qu’il allait être confronté à un entraineur qui ne l'avait pas choisi.

« Même dans les autres clubs, les gens pensaient que j'avais eu un problème avec lui. Les clubs où j'étais en prêt, on me demandait : 'Alors, tu t'es embrouillé avec Bielsa ?' Je répondais : 'Non, je ne me suis brouillé avec personne. C'est juste qu'il s'est disputé avec le président, et il n'avait pas besoin de moi !' C'est comme si Bielsa avait laissé une trace négative sur moi », a confié le défenseur.

Doria reconnaissant envers l’Argentin

Mais Doria ne garde aucune rancune envers Bielsa, désormais sur le banc de Leeds United (D2 anglaise). « Non, je n'ai rien contre lui », a-t-il assuré, convaincu que c’était une affaire entre Labrune et l’Argentin.

Il avoue même avoir appris de l'Argentin des techniques qui l’aident aujourd’hui. « J'essayais d'apprendre et de profiter de son travail et de l'appliquer dans mon jeu. Aujourd'hui encore, je m'en sers : la relance propre, au sol, ne pas laisser le ballon rebondir n'importe où dans ma zone. J'ai essayé de prendre le maximum de Bielsa en matière de foot », a expliqué le Brésilien.