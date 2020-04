FC Nantes Mercato : Benavente rêve d’une destination surprise

Cristian Benavente évolue avec le FC Nantes grâce à un prêt en provenance du Pyramids FC (Egypte). Le Péruvien ne compte pas s’éterniser dans l’écurie nantaise et a même déjà une idée du club où il souhaiterait jouer prochainement.

Cristian Benavente vise une évolution avec l’Alianza Lima

Cristian Benavente a effectué 13 apparitions avec le FC Nantes avant la suspension de la Ligue 1. Le milieu offensif, auteur d’une seule passe décisive, n’est pas parvenu à s’imposer avec les Canaris, mais le joueur de 25 ans ne semble pas se faire de souci. Son objectif est de pouvoir retourner un jour au Pérou pour se faire remarquer par le sélectionneur Ricardo Gareca.

Une fois retourné au Pérou, dans quel club Cristian Benavente aimerait-il jouer ? « Le premier est l’Alianza Lima », a répondu l’ancien espoir du Real Madrid dans les colonnes du quotidien espagnol AS avant d’indiquer : « Ce club a de nombreux fans à la maison, dans la famille de mon grand-père, et c’est pourquoi c’est le premier qui me vient à l’esprit. Cela ne veut pas dire que je suis fan, mais c’est le premier qui me vient à l’esprit. »

Cristian Benavente est en prêt au FC Nantes jusqu'en juin 2020, son contrat avec Pyramids FC court jusqu'en juin 2022 et sa valeur actuelle est estimée à 3 millions d'euros.