Toulouse FC Mercato : La sortie choc de Gabrielsen sur son avenir

Dernier de Ligue 1, le Toulouse FC risque d’être relégué en Ligue 2 en cas de reprise du championnat. Ruben Gabrielsen va-t-il décider de suivre le club toulousain en division inférieure ou va-t-il quitter le club ? Le défenseur norvégien a confié sa réponse à Get French Football News.

Ruben Gabrielsen fait un choix radical pour son avenir

Le Toulouse FC ne sourit pas à Ruben Gabrielsen, recruté libre en janvier dernier en provenance du Molde FK (Norvège). En 8 apparitions avec le club de la Ville Rose, le joueur de 28 ans n’a enregistré aucune victoire. Le Téfécé, dans le dur cette saison, court vers la relégation. Un cas de figure que la recrue hivernale veut éviter au club, en affirmant que son « unique objectif, actuellement, est de gagner les matchs qui restent à jouer et de se maintenir ».

Une relégation est tout à fait possible au regard de la saison catastrophique des Toulousains, à 10 points d'Amiens SC (19e). De quoi inciter le défenseur norvégien à réfléchir sur son avenir avec les Violets. Ruben Gabrielsen assure qu’en cas de relégation, il ne fera « pas pression pour être transféré » et qu’il restera si les dirigeants toulousains le souhaitent. « Si nous sommes relégués et qu’ils veulent que je reste avec eux, je resterai au TFC. C’est aussi simple que ça », a déclaré le Norvégien.