Man United : Paul Pogba annonce la couleur pour son retour

Paul Pogba vit sans doute sa pire saison depuis son retour à Manchester United. Le milieu de 27 ans a longuement été blessé mais cela ne l'empêche pas d'afficher son optimisme pour son retour à la compétition.

Paul Pogba déjà tourné vers son retour

Cette saison est sans doute à oublier pour Paul Pogba qui n’a joué que 8 matches. Le joueur de 27 ans n’est pas épargné par les pépins physiques et sa dernière apparition sur une pelouse remonte au 26 décembre 2019. Touché à la cheville droite, l’ancien joueur de la Juventus est déjà sur le chemin du retour.

Sur le site de Manchester United, Paul Pogba a donné de ses nouvelles. Elles sont plutôt bonnes. « Je m'entraîne et je touche le ballon. Je ne ressens plus rien et j'espère être bientôt de retour », a assuré le champion du monde tricolore. Pogba veut oublier cet épisode et se tourne déjà vers son retour sur les pelouses.

« Je n'avais jamais eu quelque chose comme ça dans ma carrière. Ça me donne encore plus faim et ça me montre aussi combien j'aime le football », a poursuivi La Pioche. Avec le championnat à l’arrêt et la date de sa reprise inconnue, le milieu pourrait être apte à reprendre la compétition une fois la pandémie actuelle maîtrisée. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.