Ligue 1 : VAR, des modifications importantes la saison prochaine

Censée aider l’arbitre lors des matches, la VAR a régulièrement suscité des polémiques. L’IFAB (International Football Association Board) aurait alors décidé de modifier certaines règles.

La VAR modifiée la saison prochaine ?

La VAR n’a pas réglé tous les problèmes d’arbitrage en Ligue 1, ni ailleurs. Certaines décisions de ce dispositif ont même été ouvertement critiquées par les acteurs du football. C’est notamment le cas des fautes de main dans la surface de réparation. L’IFAB, organe indépendant qui fixe les règles d’arbitrage, a donc décidé d’apporter des modifications qui entreront en vigueur la saison prochaine.

Selon 20 Minutes, la VAR ne validera plus aucun but si le ballon a touché la main du joueur, même involontairement. Aussi, si un joueur est en position de hors-jeu et que la main de son adversaire touche le ballon, même involontairement, la position de hors-jeu sera automatiquement annulée. Autrement dit, si ce joueur marque un but sur la même action, ce but sera validé.

La règle sur les penalties sera également modifiée. Au moment de la frappe, le gardien doit avoir au moins un pied sur sa ligne de but. Si cette règle n’est pas respectée, le gardien recevra un carton jaune et le penalty sera tiré à nouveau.

La VAR serait aussi disposée à modifier la règle du hors-jeu. Les hors-jeu de quelques centimètres ne seront plus sanctionnés. L’objectif, c’est de privilégier le jeu offensif plutôt que le jeu défensif.