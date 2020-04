OL Mercato : Un prétendant freiné par le prix de Houssem Aouar

Auteur de belles prestations avec l’OL, Houssem Aouar serait visé par plusieurs grosses écuries étrangères. Mais le prix réclamé par l’Olympique Lyonnais pour céder le jeune milieu de terrain aurait déjà fait fuir un prétendant de poids.

Arsenal découragé par le prix de Houssem Aouar ?

Auteur de 9 buts en 37 matches toutes compétitions confondues cette saison, Houssem Aouar est l’un des joueurs essentiels du système de Rudi Garcia. Mais l’OL pourrait ne plus profiter du talent de sa pépite dès la saison prochaine. En effet, plusieurs clubs européens, et non des moindres (la Juventus Turin, Manchester City, Arsenal), seraient désireux de recruter le prodige gone cet été.

Cependant, le prix réclamé par les dirigeants de l’Olympique Lyonnais pourrait refroidir les prétendants d'Houssem Aouar en ces temps de crise économique. En effet, la presse anglaise annonce qu’Arsenal estime que les 70 millions d’euros réclamés par les Gones sont excessifs. Les Gunners seraient prêts à débourser 50 millions d’euros pour signer le Rhodanien de 21 ans. Quant aux Turinois et aux Citizens, ils n’ont pas encore dit leur dernier mot.