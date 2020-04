OM Mercato : Excellente nouvelle dans le dossier Rony Lopes

Sur le site Le Phocéen, un recruteur de Liga a expliqué que Rony Lopes, en difficulté cette saison, pourrait cependant être un bon coup pour l'OM et que le FC Séville serait disposé à le libérer.

Rony Lopes a un profil intéressant

L’aventure de Rony Lopes avec le FC Séville, qu’il a rejoint l'été dernier en provenance de l'AS Monaco contre 25 millions d’euros, a tourné au fiasco. Le recruteur de Liga a reconnu que l'ancien Monégasque « fait une saison en demi-teinte et ne joue quasiment pas, c'est vrai ». Mais l’interlocuteur du site pro-marseillais est convaincu que le milieu de terrain portugais est « incontestablement un bon joueur » qui « a un profil super intéressant, qu'on peut comparer à Thauvin d'ailleurs, avec sa capacité à faire la différence sur le côté droit et à rentrer à l'intérieur du jeu pour faire parler sa patte gauche ».

Le FC Séville prêt à libérer le Portugais cet été ?

De quoi inciter l’OM, annoncé aux trousses de Rony Lopes cet été, à ne pas lâcher l’affaire ? En tout cas, le recruteur de Liga croit que « Séville va essayer de lui trouver une porte de sortie, d'autant qu'ils se sont fait prêter Suso par le Milan en janvier au même poste, et qu'ils ont aussi Oliver Torres qui a un profil similaire ».

Reste à voir si les recruteurs de l’Olympique de Marseille vont foncer sur Rony Lopes, pour qui un échange avec Maxime Lopez est évoqué.