Stade de Reims : Hassane Kamara lâche une bombe sur son futur

Hassane Kamara entre dans la dernière année de son contrat l’été prochain. L’arrière gauche du Stade de Reims voudrait bien prolonger son bail mais est également tenté par un transfert.

Hassane Kamara ouvre la porte à un départ du Stade de Reims

Au Stade de Reims depuis cinq ans, cette saison pourrait être la dernière d’Hassane Kamara en Champagne. Interrogé par L’Union, Hassane Kamara, qui n’exclut pas une prolongation, est ouvert à un départ du Stade de Reims. Pour lui, « comme tout compétiteur », il se doit « de regarder plus haut ». « Je garde les pieds sur terre et la tête froide. À la fin de la saison, il me restera un an de contrat. Rien ne m'empêche de prolonger et de partir comme Édouard Mendy (au Stade Rennais, ndlr) l'a fait », a confié le latéral de 26 ans.

Un signal à l’OL ?

Auteur d’une belle saison avec Reims (23 titularisations/2 buts), Hassane Kamara ne devrait pas manquer de prétendants. L’OL était déjà cité comme un sérieux courtisan en décembre. Lyon cherche un véritable successeur à Ferland Mendy parti au Real Madrid l’été dernier. Enrôler Kamara ne devrait pas peser dans le budget des Gones, le prix de l’arrière gauche est estimé à près de 5 millions d’euros sur Transfermarkt.