ASSE Mercato : Morelos, Saint-Étienne à la prise avec l'Atletico

Le nom d’Alfredo Morelos avait été associé à l’ASSE lors du mercato hivernal. Mais son club, Glasgow Rangers lui avait fermé la porte de sortie en janvier 2020. À l’approche du mercato estival, le nom de l’attaquant resurgit dans l'actualité de l'As Saint-Étienne.

ASSE : Alfredo Morelos en renfort à Saint-Étienne cet été ?

Claude Puel, le manager général de l’ASSE avait fait d’Alfredo Morelos sa priorité lors du mercato hivernal. Mais le buteur avait été bloqué par Dave King, le patron du club écossais. « Il n’y a aucune pression financière pour vendre Alfredo. Je peux dire sereinement qu’Alfredo n’ira nulle part en janvier », avait-il déclaré, face à l’intérêt de Saint-Étienne, mais aussi de l’OGC Nice et de Leicester City.

L’international colombien est un serial buteur. Il a inscrit 29 buts et délivré 10 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, en 46 matchs. L’ASSE avait coché son nom pour se renforcer en pointe à cause de l’inefficacité de Loïs Diony et Robert Beric (le deuxième a depuis rejoint le Fire de Chicago).

Mais Alfredo Morelos serait toujours dans les petits papiers de l’entraineur des Verts. D’après les révélations du média colombien Antena 2, les Stéphanois se préparent à réchauffer la piste menant vers le joueur de 24 ans.

Un concurrent de taille pour l'ASSE sur le Colombien ?

L’avant-centre est coté à 12 M€, selon l’estimation du site spécialisé Transfermarkt. Il est sous contrat avec le club de Scottich Premiership jusqu’en juin 2023. Selon la source, l'Atlético Madrid est aussi intéressé par le profil d’Alfredo Morelos. Un concurrent de taille pour l’ASSE.