Real Madrid, Dortmund, Mercato : Achraf Hakimi répond au PSG

Prêté au Borussia Dortmund par le Real Madrid, Achraf Hakimi intéresse tant le PSG que le club allemand. Profitant de la trêve due au Covid-19, le défenseur a fait un tour d’horizon sur son avenir très incertain.

Real Madrid : Achraf Hakimi entretient le flou sur son avenir

Après deux saisons au Borussia Dortmund en prêt, Achraf Hakimi va retrouver le Real Madrid, son club d’origine, en juin prochain. Le PSG est également intéressé par le profil de l’arrière latéral droit, auteur d’une excellente saison avec le BVB. Il serait le remplaçant idéal de Thomas Meunier, dans le plan des Parisiens.

Rappelons que l’International marocain a marqué 7 buts et délivré 10 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. Une grosse performance pour un défenseur ! Dès alors, Zinedine Zidane songe au retour d’Achraf Hakimi, afin de renforcer son équipe cet été. Cependant, ce dernier affirme qu'il n’a aucune certitude son avenir.

« En théorie, mon contrat se termine en juin (au Borussia Dortmund) et de là je dois retourner au Real Madrid. Je n'ai pas encore eu de contact avec Madrid à ce sujet, mais j'imagine que nous aurons bientôt une conversation à ce sujet », a-t-il annoncé sur Cadena SER.

Achraf Hakimi flatté par l'intérêt du PSG et de Chelsea

Le joueur de 21 ans se réjouit néanmoins de l’intérêt du PSG, de Chelsea et autres grosses écuries à ses trousses. « Qui n'aime pas ça ? Je suis fier de ce que je fais et je suis très content des équipes prétendantes », a-t-il indiqué. Achraf Hakimi est lié à la Casa Blanca jusqu’en juin 2022 et son tarif est évalué à 54 M€ par Transfermarkt.