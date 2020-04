ASSE Mercato : Un jeune défenseur sur le calepin de Saint-Étienne

Un jeune défenseur étranger aurait séduit les recruteurs de l’ASSE, en quête du remplaçant de William Saliba transféré à Arsenal l'été dernier.

ASSE : Le remplaçant de William Saliba déniché en Afrique ?

L’ASSE cherche à se renforcer défensivement cet été, car William Saliba va rejoindre Arsenal à l’issue de son prêt et de la saison 2019-2020. Âgé de 34 ans et souvent blessé, le capitaine Loïc Perrin devrait également avoir moins de temps de jeu l’exercice prochain.

Claude Puel a donc besoin de trouver un arrière central. Et le profil d’une pépite malienne l’aurait séduit. Si l’on en croit l’information de Planète Sports Mali, l’AS Saint-Étienne est sur les traces de Mohamed Konaté. Il s’agit d’un joueur de 17 ans qui évolue dans le championnat du Mali, précisément à l’AS Black Star.

D’après les indiscrétions de la source, la cible des Verts est « un joueur discipliné, rapide avec un gros volume de jeu et costaud dans les duels ». En plus de l’ASSE, le défenseur malien intéresserait Toulouse FC et les Girondins de Bordeaux. Mohamed Konaté ne cache d’ailleurs pas son rêve de jouer en Europe, après un premier essai sur le vieux continent.

La cible de l'ASSE rêve de poursuivre sa carrière en Europe

« J’ai effectué un stage en Europe et je suis revenu au Mali. Là, j’espère qu’après la fin de la pandémie du covid-19, je pourrais voyager en Europe pour exprimer mon talent », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le site Evect.