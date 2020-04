Canal + : Le journaliste Perre Ménès atteint de COVID-19

Perre Ménès, le célèbre journaliste sportif de Canal+, est atteint de Covid 19. Confiné chez lui, il a été obligé d’appeler les médecins suite à un gros malaise avec des symptômes du coronavirus.

Perre Ménès hospitalisé pour le COVID-19, les dernières nouvelles

C’est Pierre Ménès lui-même qui a donné l’information de sa contamination au coronavirus sur son compte Twitter. Il a expliqué comment il s’est retrouvé à l’hôpital Beaujon, où il a été hospitalisé pour le traitement de la maladie.

Il a confié : « Comme vous pouvez le constater, je suis à l’hôpital Beaujon. J’y suis depuis mardi après pourtant un confinement très très sage chez moi. J’ai été obligé d’appeler les médecin, j’étais complètement épuisé avec de terribles diarrhées. Finalement les symptômes habituels du COVID-19. C’est bien le COVID que j’avais. J’ai été hospitalisé en fin de virus. J’ai été à l’hôpital Beaujon où j’avais été greffé où j’ai été contrôlé par rapport à mon foie et mon rein qui aggrave évidemment les choses. Là l’ambulance vient me chercher pour me ramener chez moi à 14h… »

Je sors du covid pic.twitter.com/FXwOuvwE3Y — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 13, 2020