ASSE: Yann M'Vila critiqué pour sa déclaration sur ses dirigeants

À l’ASSE, Yann M'Vila avait soulevé la polémique la semaine dernière en critiquant Claude Puel et les dirigeants de Saint-Étienne. Willy Sagnol déplore l’attitude du milieu de terrain.

ASSE : La polémique Yann M'Vila ne s'éteint pas

Yann M'Vila avait dérapé mettant en cause la gestion de l’entraineur de l’ASSE, mais également des deux présidents du club ligérien. Selon le milieu défensif des Verts, si Saint-Étienne va mal en ce moment, Claude Puel n’a « peut-être pas les bonnes manières » de diriger l’équipe. Selon lui, le technicien de 58 ans « n'est pas proche des joueurs... ».

Bernard Caïazzo et son associé Roland Romeyer n’ont pas été épargnés par Yann M’Vila. Dans ses critiques, il a reproché aux deux propriétaires de l’ASSE de ne pas parler le même langage. « Il y a un président qui va dire "A", un qui va dire "B" », avait-il noté, dans des propos rapportés par L’Équipe.

Suite à la polémique suscitée par ses déclarations, le joueur de 28 ans les avait niées sur Instagram, sous prétexte qu’elles avaient été sorties de leur contexte et mal interprétées. Malgré le démenti et les excuses de ce dernier, Willy Sagnol condamne son attitude.

ASSE : Le comportement de M'Vila condamné par Sagnol

« Yann M'Vila remet en cause la gestion de Claude Puel et aussi il remet en cause ses présidents. Si tu es joueur, tu peux à la limite être en colère contre ton entraineur, pour plein de raisons. Mais remettre en cause tes dirigeants, ceux qui te payent tous les mois, cela se fait un petit peu moins… », a déploré le consultant de RMC.