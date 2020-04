OM : Frank McCourt met la main à la poche pour soutenir son club

À l’OM, comme dans quasiment tous les clubs professionnels, la crise de Covid-19 affecte les finances. Et pour combler le déficit financier, Frank McCourt aurait sorti le chéquier.

OM : Frank McCourt aurait renfloué les caisses de Marseille

Depuis la suspension de la Ligue 1, l’OM n’a plus de recettes de stade et de revenus publicitaires et ne perçoit plus de droits TV. Le club est en difficulté économique à l’instar des autres équipes. L’Olympique de Marseille doit pourtant honorer ses engagements, dont les salaires.

Et pour faire face à la plus grosse dépense des Phocéens, Frank McCourt aurait renfloué les caisses de son équipe d’après les révélations de La Provence. Du coup, l’OM ne serait pas aussi perturbé que ça dans son fonctionnement, en cette période de crise de coronavirus, si l’on en croit les informations de la source.

« Frank McCourt soutient le club et ses salariés et aurait récemment réinjecté de l'argent dans les caisses du club, afin que celui-ci assume son train de vie actuel », a indiqué le journal régional. À noter que le budget de l'OM pour l'exercice 2019-2020 est estimé à 110 M€. Soit le 5e de la Ligue 1, derrière le PSG (637 M€), l'OL (310 M€), l'AS Monaco (220 M€) et le LOSC (120 M€).