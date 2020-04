Tottenham mercato : Harry Kane, vers un coup de force de Man Utd

Manchester United veut recruter Harry Kane, également ciblé par le Real Madrid, PSG et Chelsea, et ne reculera devant rien pour réussir son coup. Malgré l’avertissement de Tottenham, le club du joueur, les Red Devils maintiennent leur désir de recruter l’attaquant anglais.

Harry Kane, Manchester United refuse de lâcher prise

Après les rumeurs d’un possible changement de club pour Harry Kane à la fin de la saison, Tottenham a réagi en affirmant qu’il ne vendrait pas son joueur cet été, et encore moins pour renforcer Manchester United, un concurrent direct en Premier League. Et pourtant malgré cette mise en garde, les Red Devils ne renoncent pas à la piste du buteur londonien.

ESPN fait état d’un maintien par Manchester United du nom de Harry Kane sur sa liste des cibles pour la fin de la saison. « Le coach mancunien Ole Gunnar Solskjaer, souhaite ajouter un avant-centre à son attaque lors de la prochaine fenêtre des transferts et Kane est sur la liste des cibles potentielles réduites par l'équipe de recrutement du club », selon cette source.

En coulisse, Tottenham insisterait pour faire comprendre qu’il ne vendra pas son joueur à un club anglais. À noter tout de même que le prix d'Harry Kane n’est pas donné. Daniel Levy, son président chez les Spurs, réclamerait 200 millions de livres pour son transfert, soit 228 millions d’euros.

Même si Manchester United est considéré comme un des clubs les plus solides d’Europe, il serait surprenant de le voir sortir un si gros montant après la grave crise sanitaire de coronavirus qui a créé des difficultés financières au sein de tous les clubs.