Real Madrid Mercato : Des indices sur l'avenir de Luka Jovic

Recruté par le Real Madrid à 60 M€ à l’Eintracht Francfort l’été dernier, Luka Jovic (22 ans) est annoncé sur le marché des transferts cet été. Un dirigeant interrogé par AS lâche des indices sur le futur de l'attaquant.

Luka Jovic dans les plans du Real Madrid ?

Luka Jovic devait prendre progressivement la succession de Karim Benzema (32 ans) au Real Madrid. Mais en 15 matchs disputés en Liga, le Serbe a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive. Décevant, le jeune attaquant est annoncé vers la porte de sortie. La rumeur évoque son possible prêt ou transfert cet été.

Contacté par le quotidien sportif, un responsable du club de la capitale espagnole dément la rumeur. « Luka Jovic est à l’âge parfait pour grandir en tant que footballeur et en tant que personne, il a signé un contrat jusqu’à 2025 et nous comptons sur lui », a répondu la source.

« Sa première saison n’est pas facile à cause de l’adaptation à un nouveau pays, une nouvelle langue et une nouvelle culture, mais nous connaissons son potentiel et personne ne doute de ses possibilités au Real Madrid », a rassuré la source.

Luka Jovic et sa sortie en Serbie, une polémique inutile ?

Rappelons que l’avant-centre de 22 ans a été au centre d’une polémique en mars. Il a quitté Madrid en plein confinement pour rejoindre Belgrade. Dans son pays natal, Luka Jovic est sorti pour célébrer l’anniversaire de sa compagne alors qu'il devait être en isolement dès son arrivée en Serbie. Mais selon le responsable du Real Madrid, il s'agit d'une polémique inutile.