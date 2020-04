PSG, Montpellier : Delort revient sur la polémique avec Neymar

Andy Delort est revenu sur la polémique et le chambrage avec Neymar, lors des confrontations entre le Montpellier HSC et le PSG en championnat.

Neymar est un chambreur comme lui, selon Andy Delort

Neymar et Andy Delort ont marqué les matchs aller et retour de Ligue 1 entre le PSG et le Montpellier HSC en étant au coeur d’une polémique. Ridiculisé par le Brésilien lors du match aller disputé à la Mosson et battu (1-3), Andy Delort avait demandé à ce dernier « de respecter tout le monde ».

L’attaquant du Montpellier HSC avait déclaré que le N°10 du PSG « était hautain et parlait mal, comme d'habitude ». Après avoir pointé le comportement irrespectueux de la star sur le terrain, les deux buteurs ont fait la paix lors du match retour à Paris.

Neymar avait demandé le maillot d’Andy Delort à l’issue du match remporté 5-0. Il avait ensuite posé sur les réseaux sociaux, avec la tenue du N°9 du Montpellier HSC, accompagné du message : « pour notre ami Delort ». Deux mois et demi plus tard, l’avant-centre des Pailladins admet qu’il n’y avait rien de méchant.

« Neymar est un chambreur, moi aussi je suis un chambreur et j'aime ça », a-t-il rappelé dans des propos dans L’Équipe. Au sujet de la photo dans le vestiaire avec l'ancien joueur du Barça, Andy Delort assure que « ça l’a fait marrer ».