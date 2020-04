FC Barcelone : Bartomeu annonce des poursuites contre Rousaud

Le FC Barcelone a décidé de porter plainte contre l’ex-vice-président du club, Emili Rousaud. La décision a été prise lors du conseil d'administration réuni en session ordinaire, à distance, le lundi 13 avril.

FC Barcelone : Emili Rousaud attaqué en justice

Après son limogeage de la direction du FC Barcelone avec cinq autres dirigeants la semaine dernière, Emili Rousaud a fait des déclarations sur des sujets relatifs à la corruption ou détournement de fonds au sein du club. Il pointait ainsi la gestion du président Josep Maria Bartomeu.

« Si les auditeurs nous disent que le coût de ce genre de service est évalué à 100 000 € et que nous avons payé un million d’euros, c’est que quelqu’un a pioché dans la caisse du club », a balancé Emili Rousaud dans les médias espagnols. Des accusations auxquelles le FC Barcelone a décidé de donner une suite judiciaire.

« Face à des allégations graves et infondées faites par M. Emili Rousaud, ancien vice-président du club, dans un certain nombre d'entretiens avec les médias, le conseil d'administration nie catégoriquement toute action qui pourrait être qualifiée de corruption et a décidé d'engager en conséquence des poursuites judiciaires », a informé le club catalan, dans un communiqué officiel.

« Le FC Barcelone ne peut tolérer des allégations qui portent gravement atteintes à l'image de l'institution. L'action pénale à entreprendre est en défense de l'honneur du club et de ses employés », a précisé le Barça.