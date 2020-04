Ligue 1, Ligue 2 : Covid-19, les entraîneurs font un geste

Les entraîneurs des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont décidé de participer à la lutte contre l’épidémie de coronavirus. La somme qu’ils ont déjà recueillie est très encourageante.

130 000 euros déjà récoltés par les entraîneurs de Ligue 1 et de Ligue 2

Malgré leur confinement, les entraîneurs de Ligue 1 et de Ligue 2 n’ignorent pas les dégâts et les besoins causés par l’épidémie de covid-19. C'est pourquoi, les entraîneurs ont décidé de contribuer à cette lutte en faisant un don collectif. D’après les informations de L’Equipe, le montant déjà recueilli s’élève à 130 000 euros. Cette somme pourrait augmenter vu que certains entraîneurs de Ligue 1 et de Ligue 2 n’ont pas encore versé leur part.

Selon le quotidien sportif, Thomas Tuchel, entraîneur du Paris Saint-Germain, le mieux rémunéré en France, a payé la plus grosse part de ces 130 000 euros. Une somme qui devrait servir à équiper les hôpitaux.

Pour rappel, ces deux championnats français, comme plusieurs autres championnats européens, sont suspendus jusqu’à nouvel ordre à cause de la pandémie de coronavirus.