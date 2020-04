PSG Mercato : Leonardo douché pour la succession de Keylor Navas

André Onana est présenté comme le futur gardien du PSG. Seulement, Bertrand Latour estime que Keylor Navas donne déjà assez d’assurance pour être concurrencé par le Camerounais.

Bertrand Latour milite pour Keylor Navas, exit la piste Onana

Leonardo a réalisé un joli coup l’été dernier en signant Keylor Navas. L’ancien rempart du Real Madrid a concédé 18 buts et compte 11 clean-sheet lors de ses 21 apparitions en Ligue 1. Mais à 33 ans, l’ancien Madrilène n’est plus tout jeune et le PSG aurait commencé à prospecter pour assurer sa succession.

C’est ainsi que le nom d’André Onana est souvent associé au Paris Saint-Germain. L’Équipe dévoilait récemment que le Camerounais était disposé à être la doublure de Keylor Navas dans un premier temps. Mais pour Bertrand Latour, journaliste du média sportif, le club de la capitale n’a pas besoin du Camerounais. Il estime que recruter le gardien de l’Ajax serait un « luxe » pour le PSG.

« Paris doit-il foncer sur Onana ? Non ! Vu le prix (30 millions d’euros sont évoqués, ndlr), je ne vois pas trop l’intérêt pour le PSG d’investir autant sur Onana », a déclaré Bertrand Latour. Pour lui, Keylor Navas donne satisfaction. De plus, Leonardo doit clarifier la situation de Sergio Rico à la fin de la saison. Celui-ci est prêté cette saison avec option d’achat par le FC Séville.

À noter qu’Alphonse Areola pourrait signer son retour au PSG à la fin de la saison. Il est en prêt au Real Madrid. Pour Bertrand Latour, la meilleure solution pour André Onana serait qu'il rejoigne un autre club.