Stade Rennais : L'annonce choc de Julien Stéphan pour Camavinga

Lancé chez les pros cette saison, Eduardo Camavinga affole les plus grandes écuries européennes. Pour Julien Stéphan, le coach du Stade Rennais, le jeune milieu de terrain a toutes les qualités pour débarquer chez un grand d’Europe.

Julien Stéphan voit Eduardo Camavinga chez un cador européen

Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga réalise une première saison exceptionnelle chez les professionnels. Dans un entretien à AS, le coach du Stade Rennais a évoqué l’avenir d’Eduardo Camavinga

Le technicien rennais estime que son poulain peut jouer pour un club comme le Real Madrid. « A moyen terme, je le vois dans une structure du plus haut niveau avec des exigences du plus haut niveau. Suite à sa progression, il a le potentiel et toutes les qualités nécessaires pour s'installer un jour dans un club de haut niveau », confie Julien Stéphan au journal madrilène.

Un an de plus pour Camavinga à Rennes

Cependant, l’entraîneur de Rennes estime qu’Eduardo Camavinga doit encore attendre avant de faire le « grand saut ». Julien Stéphan conseille ainsi à son poulain de rester une saison de plus au Stade Rennais. « Je lui conseille toujours de rester une saison de plus à Rennes car c'est son club formateur », souligne-t-il.

Eduardo Camavinga est devenu un maillon essentiel du dispositif de Julien Stéphan. Le jeune milieu compte 31 titularisations en 36 matches cette saison.