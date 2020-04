Stade Rennais : Covid-19, l'équipe lance une opération solidarité

Les joueurs du Stade Rennais ont initié une collecte de fonds, afin de soutenir l'URPS (Union régionale des professionnels de santé) dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Le Stade Rennais a initié une collecte de fonds

Malgré le confinement, l’équipe du Stade Rennais a trouvé les moyens de rester en contact via les réseaux sociaux. Et face à la crise de coronavirus, les joueurs de l’équipe de Julien Stéphan ont décidé d’aider financièrement les infirmiers libéraux bretons qui oeuvrent dans la lutte contre l’épidémie.

Damien Da Silva et ses coéquipiers démontrent ainsi leur engagement et leur solidarité, à l’instar de tout le monde sportif. « En tant que footballeurs professionnels, on est conscient qu'on peut toucher beaucoup de monde et on avait une envie commune d'aider », a justifié le capitaine du Stade Rennais dans L'Equipe.

Damien Da Silva explique le bien-fondé de l'opération

Selon le défenseur central, lui et ses partenaires ont été sensibilisés par le médecin du club, Rufin Boumpoutou. D’après le constat de ce dernier, « les infirmiers libéraux ne bénéficiaient pas des mêmes moyens et des mêmes protections que d'autres membres du personnel médical ». « On est donc ravis de pouvoir leur apporter notre contribution dans leur combat quotidien », a expliqué Damien Da Silva.

À compter du mercredi 15 avril, et ce jusqu’au 28 avril, les joueurs du Stade Rennais feront gagner leurs maillots par tirage au sort, via le site helloasso.com. Un don de 5 € minimum est nécessaire pour participer à l'opération.