FC Nantes : Reprise, Gourcuff n'y croit pas une seconde !

Dans une interview accordée au Télégramme, Christian Gourcuff a déclaré qu’il ne voyait pas le championnat reprendre. L’entraîneur du FC Nantes a donné ses raisons.

Christian Gourcuff croit que le championnat ne reprendra pas

Le championnat est suspendu jusqu’à nouvel ordre à cause du coronavirus. Le tout est désormais de savoir s’il va reprendre ou non. Certains croient que la saison pourra être relancée après le 11 mai prochain, date butoir avancée par le président de la République pour mettre fin au confinement. Mais Christian Gourcuff estime que trop d’obstacles s’opposent à une reprise de la saison. L'homme de 65 ans invite donc à ne « pas se faire d’illusion » et pense que « ça va être un championnat tronqué ».

Le patron du banc des Canaris a justifié sa position par « la coupure, les conditions de celle-ci, les matchs tous les trois jours… ». Il prévient également que « beaucoup de choses ne sont pas réglées, notamment en ce qui concerne les déplacements, les avions, les hôtels qui ne seront pas ouverts… ». L’ancien sélectionneur d’Algérie n’oublie pas « les huis clos, qui,… dans le football, sont une aberration ». Enfin, Christian Gourcuff craint « les groupes ultras qui ne sont pas d’accord et peuvent menacer de se rassembler aussi ». D’éventuels rassemblements qui favoriseraient la propagation du covid-19.