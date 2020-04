OM : Salaires, Steve Mandanda répond à Jacques-Henri Eyraud

Jacques-Henri Eyraud souhaite une diminution définitive du salaire de certains cadres du vestiaire de l’OM, dont Steve Mandanda. Le gardien de l’Olympique de Marseille ne cache pas son agacement face à cette proposition.

Salaires, Mandanda pas chaud pour une baisse définitive

Une crise économique sévit aux sein des clubs de Ligue 1, dont l’OM, depuis la suspension du championnat jusqu’à nouvel ordre à cause du coronavirus. Pour éviter la faillite économique, les clubs ont mis leurs salariés au chômage partiel et ont temporairement baissé les salaires des joueurs. Ces mesures ne semblent toutefois pas suffisantes pour éviter la ruine financière des clubs. Alors, Jacques-Henri Eyraud propose que les gros salaires de l’OM acceptent une baisse définitive. Une proposition qui ne convainc pas Steve Mandanda.

Dans des propos confiés à L’Equipe, le dernier rempart de l’OM s’est plaint de ceux qui pointent les salaires des joueurs comme étant une des causes de la crise financière. « Les salaires ? Le foot, on tape toujours dessus plus facilement », s’est agacé le dernier rempart de l’OM dans les colonnes du quotidien sportif. Steve Mandanda estime que le salaire des joueurs « n’y est pour rien » dans la crise économique. L’ancien Havrais déclare enfin attendre de voir « comment ça va évoluer ».